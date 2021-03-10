10.03.2021
12:39
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Светская хроника
Фотофакт: Ксения Собчак в Якутске
Известная российская теледива Ксения СОБЧАК сегодня приехала в столицу Якутии. Встретил ее якутский актер, директор «Сахафильма» Дмитрий ШАДРИН.
Напомним, что она планирует снять выпуск о якутском кино для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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