Фотофакт: Ксения Собчак в Якутске

Известная российская теледива Ксения СОБЧАК сегодня приехала в столицу Якутии. Встретил ее якутский актер, директор «Сахафильма» Дмитрий ШАДРИН. View this post on Instagram A post shared by Dmitry Shadrin (@dmitry_shadrin1981) Напомним, что она планирует снять выпуск о якутском кино для своего YouTube-канала «Осторожно, Собчак».

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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