Фотофакт: Крупный град выпал сегодня в Хангаласском улусе

Сегодня после обеда в Хангаласском улусе выпал град. «Жесткий крупный град», — делится автор видео, которое сейчас распространяется по Whatsapp. Погода нынче изобилует неожиданностями.

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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