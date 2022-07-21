21.07.2022
19:55
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Погода

Фотофакт: Крупный град выпал сегодня в Хангаласском улусе

Сегодня после обеда в Хангаласском улусе выпал град. «Жесткий крупный град», — делится автор видео, которое сейчас распространяется по Whatsapp. Погода нынче изобилует неожиданностями.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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