Фотофакт: крупный град в Ытык-Кюеле

Крупный град выпал в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса, повреждены цветы и другие растения в садах и огородах. Фото отправил подписчик через @ysia_news_bot, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх