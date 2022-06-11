11.06.2022
13:31
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Погода

Фотофакт: крупный град в Ытык-Кюеле

Крупный град выпал в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса, повреждены цветы и другие растения в садах и огородах. Фото отправил подписчик через @ysia_news_bot, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru

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