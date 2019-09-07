07.09.2019
16:22
189
Происшествия
Фотофакт: Крупная авария с микроавтобусами возле села Ой
Возле села Немюгюнцы Хангаласского улуса (другое название села — Ой) произошло столкновение двух автомобилей, сообщает ЯСИА.
Как стало известно ЯСИА, авария произошла сегодня около 14 часов, на трассе Умнас, возможно есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что один из автомобилей ехал на большой скорости, возможно, водитель не справился с управлением. Официальная информация будет опубликована позже.
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