Фотофакт: Крестьянский рынок горит?

В телеграм-каналах активно распространяется фото с подписью «крестьянский рынок горит».

Обновление. В МЧС Якутии сообщили, что загорелся мусор рядом со зданием из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание ликвидировано на площади 3 кв.м.

Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались восемь человек личного состава и две единицы пожарной техники.