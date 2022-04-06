06.04.2022
15:35
592

Якутск

Фотофакт: Крестьянский рынок горит?

В телеграм-каналах активно распространяется фото с подписью «крестьянский рынок горит».

Обновление. В МЧС Якутии сообщили, что загорелся мусор рядом со зданием из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание ликвидировано на площади 3 кв.м.

Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались восемь человек личного состава и две единицы пожарной техники.

Фото: https://t.me/aydaaan
Источник: https://t.me/aydaaan, Yakutia-Daily.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх