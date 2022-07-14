14.07.2022
14:22
122

Православие

Фотофакт: Крестный ход с мощами преподобного Сергия Радонежского

Крестный ход с мощами преподобного Сергия Радонежского, Якутск, 14 июля 2022 года.

Телеграм-канал Роман архиепископ Якутский.

Фото: https://t.me/roman_arhi
Источник: https://t.me/roman_arhi

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх