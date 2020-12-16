16.12.2020
15:25
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Якутск

Фотофакт: Ковид-исталляция озадачила жителей Якутска

Сегодня в Якутске возле мусорных баков по улице Петра Алексеева появился необычный арт-объект.

В защитный костюм от коронавируса неизвестные положили мусор, придав ему объемности, и «посадили» у мусорных баков.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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