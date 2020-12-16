16.12.2020
15:25
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Якутск
Фотофакт: Ковид-исталляция озадачила жителей Якутска
Сегодня в Якутске возле мусорных баков по улице Петра Алексеева появился необычный арт-объект.
В защитный костюм от коронавируса неизвестные положили мусор, придав ему объемности, и «посадили» у мусорных баков.
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Фотофакт: Ковид-исталляция озадачила жителей Якутска#Якутия#Якутск
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