Фотофакт: Костюмы героев «Тыгын Дархана» и не только

Спешите посетить персональную выставку «Образ нити, из которой соткан мир» Дарии Дмитриевой.

Дария Дмитриева — художница театра и кино, и на ее выставку сегодня, несмотря на 50-градусные морозы, стремятся попасть поклонники Саха театра и якутского кино.

Работа над фильмом Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» – безусловно, важный этап в профессиональной карьере художницы, однако костюмы героев этого фильма — не единственное, ради чего стоит посетить выставку.

Через костюм Дария Дмитриева передает характер персонажа, его судьбу и чаяния, а также время — неслучайно, так подробно показан на выставке процесс создания костюма.

На выставке можно увидеть костюмы из известных спектаклей Саха академического театра (например, «Дома Бернарды Альба» Г. Лорки), других якутских фильмов.

Выставка идет до конца месяца в Выставочном зале Национального художественного музея (Комдрагмет) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.