14.07.2022
19:27
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Светская хроника

Фотофакт: коса – спортсменкина краса!

Приятно смотреть на фото молодых, красивых сильных спортсменов и спортсменок. А уж если у девушек длинные волосы, в некоторых видах спорта это добавляет динамики. И тогда коса особенно украшает девушку, а спортсменка украшает соревнования. Смотрим и любуемся на фото спортсменок с VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах.

Фото: Владислава КОРОТОВА, Надежды КОРОТОВОЙ, ЯСИА и пресс-службы Ил Тумэна.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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