Фотофакт: коса – спортсменкина краса!

Приятно смотреть на фото молодых, красивых сильных спортсменов и спортсменок. А уж если у девушек длинные волосы, в некоторых видах спорта это добавляет динамики. И тогда коса особенно украшает девушку, а спортсменка украшает соревнования. Смотрим и любуемся на фото спортсменок с VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах.