Фотофакт: Чыскыырай дала концерт в московском клубе

24 июля в Москве в клубе «Белые облака» выступила с концертом якутская актриса и певица, заслуженная артистка Якутии Валентина РОМАНОВА — ЧЫСКЫЫРАЙ. Концерт прошел с большим успехом. Публика после концерта выстроилась в очередь, чтобы сфотографироваться с необычной артисткой.

Фото: предоставлены Дмитрием АРТЕМЬЕВЫМ. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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