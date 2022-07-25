25.07.2022
02:17
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Культура
Фотофакт: Чыскыырай дала концерт в московском клубе
24 июля в Москве в клубе «Белые облака» выступила с концертом якутская актриса и певица, заслуженная артистка Якутии Валентина РОМАНОВА — ЧЫСКЫЫРАЙ. Концерт прошел с большим успехом. Публика после концерта выстроилась в очередь, чтобы сфотографироваться с необычной артисткой.
Фото: предоставлены Дмитрием АРТЕМЬЕВЫМ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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