22.04.2023
10:15
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Якутск

Фотофакт: Коммунальщики Якутска работают круглосуточно

Ночная смена: ямочный ремонт, грейдерование и подсыпка ул. 50 лет Советской Армии, АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля.

Ночная смена: уборка и вывоз наледи ул. Курашова, АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля. @YakutskRF

Ночная смена: ямочный ремонт, отсыпка, грейдерование ул. Ефимова, 203 мкр. АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля.

Ночная смена: уборка и вывоз снега, тротуары ул. П.Алексеева, АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля.

Фото: тгк ЯКУТСК
Источник: тгк ЯКУТСК

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