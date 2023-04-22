22.04.2023
10:15
317
Якутск
Фотофакт: Коммунальщики Якутска работают круглосуточно
Ночная смена: ямочный ремонт, грейдерование и подсыпка ул. 50 лет Советской Армии, АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля.
Ночная смена: уборка и вывоз наледи ул. Курашова, АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля. @YakutskRF
Ночная смена: ямочный ремонт, отсыпка, грейдерование ул. Ефимова, 203 мкр. АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля.
Ночная смена: уборка и вывоз снега, тротуары ул. П.Алексеева, АО «Якутдорстрой», ночь с 21 на 22 апреля.
Фото: тгк ЯКУТСК
Источник: тгк ЯКУТСК
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