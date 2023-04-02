02.04.2023
21:34
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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Фотофакт: коллектив Саха театра и Андрей Борисов в Айыы Арчыта в Сунтаре
На днях руководство и артисты Саха театра посетили Айыы Арчыта в Сунтаре, где прошли Алгыс – обряд благословения от алгысчыта высшего клана Августины ЯКОВЛЕВОЙ, президента Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия) им. В.А. Кондакова.
Незадолго до коллектива Саха театра Айыы Арчыта посетил Андрей БОРИСОВ, государственный советник Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
#Августина Яковлева#Айыы Арчыта#Андрей Борисов#Ассоциация народной медицины Республики Саха (Якутия) им. В.А. Кондакова#Саха театр#Сунтар#Якутия
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