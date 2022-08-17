Фотофакт: «колхозный» ремонт блогера Малины

Жители 203-го мкр-на пожаловались на «колхозный» ремонт известного блогера Малины. Они очень удивились, увидев кирпичную кладку на балконе в одном из домов.



Один из жильцов обратился к главному архитектору Якутии: «У меня в доме в 203-м микрорайоне вот такой колхоз развели. Можно ли как-то способствовать чтобы надзорные строительные органы и мэрия оперативно отреагировали на это и пресекли нарушение внешнего вида дома?». Балкон и правда выглядит с улицы выглядит устрашающе, сообщает тгк Sakhaday.