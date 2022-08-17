17.08.2022
20:28
293
Желток
Фотофакт: «колхозный» ремонт блогера Малины
Жители 203-го мкр-на пожаловались на «колхозный» ремонт известного блогера Малины. Они очень удивились, увидев кирпичную кладку на балконе в одном из домов.
Один из жильцов обратился к главному архитектору Якутии: «У меня в доме в 203-м микрорайоне вот такой колхоз развели. Можно ли как-то способствовать чтобы надзорные строительные органы и мэрия оперативно отреагировали на это и пресекли нарушение внешнего вида дома?». Балкон и правда выглядит с улицы выглядит устрашающе, сообщает тгк Sakhaday.
Фото: тгк Sakhaday
Источник: тгк Sakhaday
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.08.2022
0
287
17.08.2022
0
82
17.08.2022
0
557
17.08.2022
0
309
17.08.2022
0
106
17.08.2022
0
231
17.08.2022
0
174
17.08.2022
0
1340
17.08.2022
0
142
17.08.2022
0
394
17.08.2022
1
421
17.08.2022
0
219
17.08.2022
0
544
17.08.2022
0
485
17.08.2022
0
316
17.08.2022
0
377
17.08.2022
0
192
17.08.2022
0
1001
17.08.2022
1
460
17.08.2022
0
146
17.08.2022
0
404
17.08.2022
0
227
17.08.2022
0
548
17.08.2022
0
1252
17.08.2022
0
831
17.08.2022
0
779
17.08.2022
0
267
17.08.2022
3
1643
17.08.2022
0
765
17.08.2022
0
684
17.08.2022
0
308
17.08.2022
0
485
17.08.2022
0
1330
17.08.2022
0
644
17.08.2022
1
2239
17.08.2022
0
787
17.08.2022
0
1242
17.08.2022
0
186
17.08.2022
0
172
17.08.2022
0
831
17.08.2022
0
1323
17.08.2022
1
1178
17.08.2022
0
719
17.08.2022
0
337
17.08.2022
0
2313
17.08.2022
0
756
17.08.2022
0
709
17.08.2022
0
1268
17.08.2022
0
514
17.08.2022
0
1198
17.08.2022
0
1194
17.08.2022
1
293
17.08.2022
0
774
17.08.2022
0
1862
17.08.2022
0
334
17.08.2022
0
198
17.08.2022
0
794
16.08.2022
0
1187
16.08.2022
0
1983
16.08.2022
0
2024
16.08.2022
0
788
ТОП НОВОСТИ
12.08.2022
1
18938
11.08.2022
0
13633
11.08.2022
0
13539
16.08.2022
0
11372
16.08.2022
0
9903
11.08.2022
1
8592
16.08.2022
0
8402
Добавить комментарий