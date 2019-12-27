Фотофакт: киношникам Якутии вручили статуэтки из Америки

В начале церемонии киноприза «Чыпчаал» на сцене кинотеатра «Лена» награды Мирового Азиатского кинофестиваля, привезённые из Америки, получили Степан Петров, Любовь Борисова, Дмитрий Шадрин и Зоя Багынанова. Напомним, фильм режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» победил в номинациях «Лучший актер» (Степан Петров) и «Лучший фильм» на фестивале Asian World Film Festival. Вручение наград состоялось в Лос-Анджелесе.

Фото: SAKHALIFE.RU. Источник: SAKHALIFE.RU.

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