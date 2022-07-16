Фотофакт: километры очереди на паром через Лену

Сегодня утром на подъезде в паромной переправе Якутск-Нижний Бестях, как обычно в выходные, выстроилась километровая очередь автомобилей. Якутяне, ожидающие переправы в своих машинах, говорят, что собрались на Амгу купаться и за земляникой, да еще конные скачки на кубок Лээги проходят в эти дни. По рассказам, вчера столпотворение на пароме было не меньше — люди стояли в очереди по 4 часа.