16.07.2022
10:41
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Якутск

Фотофакт: километры очереди на паром через Лену

Сегодня утром на подъезде в паромной переправе Якутск-Нижний Бестях, как обычно в выходные, выстроилась километровая очередь автомобилей. Якутяне, ожидающие переправы в своих машинах, говорят, что собрались на Амгу купаться и за земляникой, да еще конные скачки на кубок Лээги проходят в эти дни. По рассказам, вчера столпотворение на пароме было не меньше — люди стояли в очереди по 4 часа.

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
Один комментарий на «Фотофакт: километры очереди на паром через Лену»
  1. Александр 16.07.2022 13:05

    Берите отгулы и переправляйтесь в рабочие будни, раз так хотите купаться и есть земляничку…

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