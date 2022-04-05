Фото: В Якутии выпускают карасиную уху… в пакетиках!

Креативно и оригинально! Усть-алданские школьники выпустили уху в пакетиках. Состав: измельченный сушеный карась и соль. Производитель ССХПК Сайдыы плюс при Маяхинской средней школе Усть-Алданского улуса.

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