Фотофакт: Камила Валиева в Якутске

Спортсменка примет участие в молодежном фестивале «Муус устар» Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева в пятницу утром прибыла в Якутск. Спортсменка примет участие в молодежном фестивале «Муус устар». Она проведет мастер-класс для юных спортсменов и любителей фигурного катания.

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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