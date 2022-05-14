14.05.2022
17:57
258
Финансы
Фотофакт: как выросли цены на мясо в Якутске
Фотофакт: подросли цены на мясо в сети магазинов «Гурман» в Якутске. 1 кг говядины 1001 руб. за кг, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ
Фото: тгк ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк ДЬИИКЭЙ
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