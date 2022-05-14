14.05.2022
17:57
258

Финансы

Фотофакт: как выросли цены на мясо в Якутске

Фотофакт: подросли цены на мясо в сети магазинов «Гурман» в Якутске. 1 кг говядины 1001 руб. за кг, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

Фото: тгк ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх