Фотофакт: как выросли цены на мясо в Якутске

Фотофакт: подросли цены на мясо в сети магазинов «Гурман» в Якутске. 1 кг говядины 1001 руб. за кг, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

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