04.09.2019
22:00
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Якутск

Фотофакт: Как выглядит улица Лермонтова сегодня

Напомним, утечка на газопроводе послужила причиной перекрытия улицы Лермонтова в Якутске от ТЦ «Палладиум» до стадиона «Туймаада».

На месте утечки проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Источник: SAKHALIFE.RU.
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