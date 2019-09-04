04.09.2019
22:00
86
Якутск
Фотофакт: Как выглядит улица Лермонтова сегодня
Напомним, утечка на газопроводе послужила причиной перекрытия улицы Лермонтова в Якутске от ТЦ «Палладиум» до стадиона «Туймаада».
На месте утечки проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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