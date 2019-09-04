Фотофакт: Как выглядит улица Лермонтова сегодня

Напомним, утечка на газопроводе послужила причиной перекрытия улицы Лермонтова в Якутске от ТЦ «Палладиум» до стадиона «Туймаада».

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