Фотофакт: как выглядит сегодня проспект Ленина Якутска?

Капитальный ремонт проспекта Ленина продолжается в городе Якутске. На сегодня, 16 августа главная транспортная артерия столицы выглядит так — сообщает тгк t.me/exostolicy , разместив фотографии.

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