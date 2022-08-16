16.08.2022
20:56
66
Якутск
Фотофакт: как выглядит сегодня проспект Ленина Якутска?
Капитальный ремонт проспекта Ленина продолжается в городе Якутске. На сегодня, 16 августа главная транспортная артерия столицы выглядит так — сообщает тгк t.me/exostolicy, разместив фотографии.
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы
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