31.12.2022
18:09
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Якутск

Вспоминаем: Как выглядела главная ёлка Якутска в прошлом?

Телеграм-канал Online Якутия предлагает окунуться в ностальгию и вспомнить как менялись декорации сквозь года. Были и ледовые лабиринты, и скульптуры, и пьедестал из сугроба. Какая из версий отпечаталась в вашей памяти? И не забудьте запечатлеть себя под елкой 2023 года.

Фото: тгк Online Якутия
Источник: тгк Online Якутия

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