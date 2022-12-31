Вспоминаем: Как выглядела главная ёлка Якутска в прошлом?

Телеграм-канал Online Якутия предлагает окунуться в ностальгию и вспомнить как менялись декорации сквозь года. Были и ледовые лабиринты, и скульптуры, и пьедестал из сугроба. Какая из версий отпечаталась в вашей памяти? И не забудьте запечатлеть себя под елкой 2023 года.