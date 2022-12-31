31.12.2022
18:09
236
Якутск
Вспоминаем: Как выглядела главная ёлка Якутска в прошлом?
Телеграм-канал Online Якутия предлагает окунуться в ностальгию и вспомнить как менялись декорации сквозь года. Были и ледовые лабиринты, и скульптуры, и пьедестал из сугроба. Какая из версий отпечаталась в вашей памяти? И не забудьте запечатлеть себя под елкой 2023 года.
Фото: тгк Online Якутия
Источник: тгк Online Якутия
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