21.04.2023
22:23
391

Якутск

Фотофакт: Как в Якутске откачивают талые воды

Продолжаются работы по вывозу снега и откачке талых вод в Строительном округе города Якутска

Работы по откачке талых вод и вывозу снега в Строительном округе продолжаются до поздней ночи. При содействии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) задействована дополнительная техника. Сегодня в уборочных мероприятиях участвовала следующая привлеченная техника: ассенизаторская машина, 1 пропарочная установка,  погрузчик и 2 самосвала.

Как сообщил руководитель управы Строительного округа Василий Пинигин, было совершено 10 рейсов ассенизаторской машины. Всего за сегодняшний день вывезено 120 м3 снега и откачано 220 м3 талых вод. Работы проводятся без отставаний и будут продолжаться до полной оттайки снега и откачки всех луж.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх