21.04.2023
22:23
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Якутск
Фотофакт: Как в Якутске откачивают талые воды
Продолжаются работы по вывозу снега и откачке талых вод в Строительном округе города Якутска
Работы по откачке талых вод и вывозу снега в Строительном округе продолжаются до поздней ночи. При содействии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) задействована дополнительная техника. Сегодня в уборочных мероприятиях участвовала следующая привлеченная техника: ассенизаторская машина, 1 пропарочная установка, погрузчик и 2 самосвала.
Как сообщил руководитель управы Строительного округа Василий Пинигин, было совершено 10 рейсов ассенизаторской машины. Всего за сегодняшний день вывезено 120 м3 снега и откачано 220 м3 талых вод. Работы проводятся без отставаний и будут продолжаться до полной оттайки снега и откачки всех луж.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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