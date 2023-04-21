Фотофакт: Как в Якутске откачивают талые воды

Продолжаются работы по вывозу снега и откачке талых вод в Строительном округе города Якутска

Работы по откачке талых вод и вывозу снега в Строительном округе продолжаются до поздней ночи. При содействии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) задействована дополнительная техника. Сегодня в уборочных мероприятиях участвовала следующая привлеченная техника: ассенизаторская машина, 1 пропарочная установка, погрузчик и 2 самосвала.

Как сообщил руководитель управы Строительного округа Василий Пинигин, было совершено 10 рейсов ассенизаторской машины. Всего за сегодняшний день вывезено 120 м3 снега и откачано 220 м3 талых вод. Работы проводятся без отставаний и будут продолжаться до полной оттайки снега и откачки всех луж.