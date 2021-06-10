Фотофакт: Как в Якутии горят леса и страдают люди

Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия) составила пресс-релиз, в котором, помимо информации от установлении причастных к возникновению природных пожаров в Сунтарском, Нюрбинском, Томпонском и Усть-Майском районах, есть такие кадры.

Как сообщает ведомство, причинами возникновения, в основном, явились факты неосторожного обращения с огнем при курении, разведении костров, проведение несанкционированных сельскохозяйственных палов.

В Нюрбинском районе оперативники установили пятерых местных жителей, которые причастны к возникновению лесных пожаров в результате неосторожного обращения с огнем в местностях Мултуку, Ньыла, Чоннон, Ойбон и Бэс куолэ. Огонь из-за сильного ветра распространился на общей площади более 120 га, уничтожив лесные насаждения. Предварительный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

В Томпонском районе сотрудники полиции установили местного жителя, который находясь на сенокосном угодье в междуречье рек Томпо и Иморга произвёл пал сухой травы, что повлекло к возникновению пожара, который охватил около 8 тыс. га.

Территориальными органами дознания УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».