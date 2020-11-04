04.11.2020
17:58
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Культура
Фотофакт: Как прошла премьера «Тыгын Дархана» в Якутске
Сегодня во всех кинотеатрах Якутска прошла премьера главного эпического кинополотна «Тыгын Дархан».
В Доме дружбы народов имени Кулаковского она состоялась при неполном из-за введенных ограничений зале, однако душевно: перед зрителями перед показом выступили создатели фильма и артисты.
«Фильм грандиозный, масштабный!», – именно в этом согласны все, кому посчастливилось посмотреть фильм первым.
В фойе можно было сфотографироваться не только с участниками фильма в сценических костюмах, но и с… куклами авторской работы.
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Фотофакт: Как прошла премьера "Тыгын Дархана" в Якутске#Якутия#Якутск
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