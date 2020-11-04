Фотофакт: Как прошла премьера «Тыгын Дархана» в Якутске

Сегодня во всех кинотеатрах Якутска прошла премьера главного эпического кинополотна «Тыгын Дархан».

В Доме дружбы народов имени Кулаковского она состоялась при неполном из-за введенных ограничений зале, однако душевно: перед зрителями перед показом выступили создатели фильма и артисты.

«Фильм грандиозный, масштабный!», – именно в этом согласны все, кому посчастливилось посмотреть фильм первым.

В фойе можно было сфотографироваться не только с участниками фильма в сценических костюмах, но и с… куклами авторской работы.