04.11.2020
17:58
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Культура

Фотофакт: Как прошла премьера «Тыгын Дархана» в Якутске

Сегодня во всех кинотеатрах Якутска прошла премьера главного эпического кинополотна «Тыгын Дархан».

В Доме дружбы народов имени Кулаковского она состоялась при неполном из-за введенных ограничений зале, однако душевно: перед зрителями перед показом выступили создатели фильма и артисты.

«Фильм грандиозный, масштабный!», – именно в этом согласны все, кому посчастливилось посмотреть фильм первым.

В фойе можно было сфотографироваться не только с участниками фильма в сценических костюмах, но и с… куклами авторской работы.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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