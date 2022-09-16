16.09.2022
19:45
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Якутск

Фотофакт: Как наводят серость на площадке Водяновой

Разноцветный забор на детской площадке Водяновой перекрасили. Теперь это темносерая решетка! Решение, мягко говоря, странное. Работники, производящие перекраску, тоже не понимают, чем оправдан такой выбор цвета. Зато поясняют, что колористическое новшество коснулось не только ограды, но и качелей внутри игровой площадки. Неужели такими будут первые шаги по превращению Якутска в «лучший город на вечной мерзлоте»?

Фото: автора
Источник: Анна ПШЕННИКОВА

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