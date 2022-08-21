21.08.2022
14:33
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Светская хроника
Фотофакт: К концерту Полины Гагариной волонтеры делают яблочно-мандариновую фотозону
Сегодня, 21 августа на стадионе «Туймаада» состоится концерт Полины ГАГАРИНОЙ. Звезда российской эстрады утром прилетела в Якутск из Абакана.
Волонтеры создают на стадионе «Туймаада» фотозону из яблок и апельсинов. Уже через несколько часов здесь будут фотографироваться сотни, тысячи людей.
Фото: Соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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