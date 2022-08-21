Фотофакт: К концерту Полины Гагариной волонтеры делают яблочно-мандариновую фотозону

Сегодня, 21 августа на стадионе «Туймаада» состоится концерт Полины ГАГАРИНОЙ. Звезда российской эстрады утром прилетела в Якутск из Абакана. Волонтеры создают на стадионе «Туймаада» фотозону из яблок и апельсинов. Уже через несколько часов здесь будут фотографироваться сотни, тысячи людей. Точно буолар! Полина Гагарина в Якутске

Фото: Соцсети. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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