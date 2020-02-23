23.02.2020
14:24
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Общество
Фотофакт: Известные якутяне — защитники Отечества
23 февраля соцсети пестрят фотографиями защитников Отечества. SakhaLife сделал подборку таких фотографий наиболее известных якутян.
С праздником — с Днем защитника Отечества!
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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