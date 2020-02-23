23.02.2020
14:24
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Общество

Фотофакт: Известные якутяне — защитники Отечества

23 февраля соцсети пестрят фотографиями защитников Отечества. SakhaLife сделал подборку таких фотографий наиболее известных якутян.

Спикер Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.
Генеральный директор АО «Водоканал», вице-спикер Якутской городской Думы Анатолий КЫРДЖАГАСОВ.
Председатель Русской общины Якутии Александр ПОДГОЛОВ.
Известный журналист Федор ГРИГОРЬЕВ.
Общественный деятель Георгий БАШАРИН.
Первый заместитель прокурора Якутии Айдар ИВАНОВ.
Предприниматель, владелец магазина «Индустрия Севера» Сарэл ТИХОНОВ.
Общественный деятель Александр ЖУРАКОВСКИЙ.
Депутат Ил Тумэна, бизнесмен, командир взвода средних танков Виктор ФЕДОРОВ.
Известный артист, премьер Театра танца им. Сергея Зверева — Кыыл Уола Дмитрий АРТЕМЬЕВ.
Известный скульптор Александр МАНЖУРЬЕВ.
Известный художник Андрей ЧИКАЧЕВ.

С праздником — с Днем защитника Отечества!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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