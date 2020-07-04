Фотофакт: Избирательность врио мэра Якутска

Вчера, 3 июля временно исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ провел выездное совещание с участием ГИБДД и Управления транспорта и дорожной инфраструктуры. На Комсомольской площади и на территории Новопортовского кольца в Речпорту обустроят «лежачих полицейских» как средство против ночных гонщиков, облюбовавших эти места.

Как видно из фоторепортажа Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска, все участники мероприятия в масках, и только один человек сверкает своим оголенным лицом – врио мэра Евгений ГРИГОРЬЕВ, самый высокопоставленный чиновник из присутствующих.

Сегодня, 4 июля глава республики совершил объезд Якутска, проконтролировав объекты, строительство которых финансируется с привлечением федеральных и региональных бюджетных средств, – Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина и Международная Арктическая школа, два участка дорог – на перекрестке улиц Курашова и Пояркова и на улице Новая в поселке Пригородный.

Обычно на таких мероприятиях присутствуют и представители мэрии. На этот раз это был опять же врио мэра Евгений Григорьев. Временный хозяин города был в той же одежде и обуви, что и вчера, но сегодня на его лице чудесным образом выросла маска!

И не только в помещении, но и на улице.

В общем, избирательно носит маску этот чиновник – врио мэра Якутска.