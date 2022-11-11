11.11.2022
21:59
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Якутск

Фотофакт: Ирбисы тоскуют на берегу — народ пошел пешком

Whatsapp: Бу Иирбистэр тоскаатыйа олороллор😅 Дьон суох…

В якутском Whatsapp разместили фото и написали, что Ирбисы на приколе — народу нет, сегодняшнее снижение цен не помогло. Сезон высоких цен и спроса был очень короток… Реку Лену сковало льдом и народ предпочел идти пешком.

Тгк DPSYKT.14 разместил видео, как в районе Хатасс группа людей переходит Лену по льду. «Река встала» — сообщает автор видео.

Видеофакт: Лену сковало льдом
Видеофакт: Люди берут штурмом суда на воздушной подушке
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Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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