Фотофакт: Ирбисы тоскуют на берегу — народ пошел пешком

Whatsapp: Бу Иирбистэр тоскаатыйа олороллор Дьон суох…

В якутском Whatsapp разместили фото и написали, что Ирбисы на приколе — народу нет, сегодняшнее снижение цен не помогло. Сезон высоких цен и спроса был очень короток… Реку Лену сковало льдом и народ предпочел идти пешком.

Тгк DPSYKT.14 разместил видео, как в районе Хатасс группа людей переходит Лену по льду. «Река встала» — сообщает автор видео.