18.10.2019
17:06
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Общество

Фотофакт: интересная тележка в зале суда

Сегодня в одном из судов Якутии шло разбирательство резонансного дела.

И внимательные читатели увидели одну интересную деталь на фотографии с репортажа: возле судейской трибуны находилась… тележка очень знакомой всем формы?

Читатели теряются сейчас в догадках, для чего она там находилась. Скорее всего в такой тележке перевозились документы из архива суда.

Позже, в пресс-службе суда нам подтвердили эту версию. В таких тележках возят документы — многотомные дела.

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