Фотофакт: интересная тележка в зале суда

Сегодня в одном из судов Якутии шло разбирательство резонансного дела.

И внимательные читатели увидели одну интересную деталь на фотографии с репортажа: возле судейской трибуны находилась… тележка очень знакомой всем формы?

Читатели теряются сейчас в догадках, для чего она там находилась. Скорее всего в такой тележке перевозились документы из архива суда.

Позже, в пресс-службе суда нам подтвердили эту версию. В таких тележках возят документы — многотомные дела.