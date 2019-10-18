18.10.2019
17:06
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Общество
Фотофакт: интересная тележка в зале суда
Сегодня в одном из судов Якутии шло разбирательство резонансного дела.
И внимательные читатели увидели одну интересную деталь на фотографии с репортажа: возле судейской трибуны находилась… тележка очень знакомой всем формы?
Читатели теряются сейчас в догадках, для чего она там находилась. Скорее всего в такой тележке перевозились документы из архива суда.
Позже, в пресс-службе суда нам подтвердили эту версию. В таких тележках возят документы — многотомные дела.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
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