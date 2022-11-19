19.11.2022
10:34
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Происшествия

Фотофакт: «камикадзе» отправились через Лену, один провалился…

Иномарка провалилась на переправе через Лену.

Вчера легковые машины пошли полным ходом на переправе Якутск-Нижний Бестях-Якутск. «Камикадзе» (как выразился автор видео) отправились на тот берег по неокрепшему льду реки. А ведь это опасно и официально переправа еще не разрешена. В итоге — одна машина провалилась под лед.

Источник: тгк DPSYKT.14

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