Фотофакт: «камикадзе» отправились через Лену, один провалился…

Иномарка провалилась на переправе через Лену. Вчера легковые машины пошли полным ходом на переправе Якутск-Нижний Бестях-Якутск. «Камикадзе» (как выразился автор видео) отправились на тот берег по неокрепшему льду реки. А ведь это опасно и официально переправа еще не разрешена. В итоге — одна машина провалилась под лед.



Источник: тгк DPSYKT.14

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