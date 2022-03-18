18.03.2022
20:49
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Якутия

Фотофакт: импортозамещение по-якутски

Будем пить якутский вариант: знакомьтесь, Дархан-кола!

Фото: тгк @DJIIKEY
Источник: тгк @DJIIKEY
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