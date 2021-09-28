Фотофакт: Ил Тумэн наградил Тускула

Народный синоптик ТУСКУЛ отмечен наградой Ил Тумэна В качестве главы наслега Хайахсыт Чурапчинского улуса. 27 сентября народный депутат Михаил ГУЛЯЕВ в центре культуры «Айылгы» Чурапчинского улуса вручил главе наслега Хайахсыт Чурапчинского улуса Тарасу Лукичу ТАРАСОВУ награду – Почетную грамоту Ил Тумэна. Как известно, к ней полагаются золотые часы. Об этом сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Фото: с сайта Ил Тумэна. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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