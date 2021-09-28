28.09.2021
18:24
293
Политика
Фотофакт: Ил Тумэн наградил Тускула
Народный синоптик ТУСКУЛ отмечен наградой Ил Тумэна
В качестве главы наслега Хайахсыт Чурапчинского улуса.
27 сентября народный депутат Михаил ГУЛЯЕВ в центре культуры «Айылгы» Чурапчинского улуса вручил главе наслега Хайахсыт Чурапчинского улуса Тарасу Лукичу ТАРАСОВУ награду – Почетную грамоту Ил Тумэна. Как известно, к ней полагаются золотые часы. Об этом сообщает пресс-служба Ил Тумэна.
Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.09.2021
0
28.09.2021
192
28.09.2021
159
28.09.2021
225
28.09.2021
213
28.09.2021
245
28.09.2021
141
28.09.2021
163
28.09.2021
112
28.09.2021
268
28.09.2021
188
28.09.2021
692
28.09.2021
1021
28.09.2021
173
28.09.2021
1648
28.09.2021
417
28.09.2021
371
28.09.2021
554
28.09.2021
697
28.09.2021
176
28.09.2021
326
28.09.2021
300
28.09.2021
190
28.09.2021
1997
28.09.2021
172
28.09.2021
327
28.09.2021
314
28.09.2021
837
28.09.2021
1406
28.09.2021
2623
28.09.2021
1249
27.09.2021
968
27.09.2021
1688
27.09.2021
1212
27.09.2021
866
27.09.2021
353
27.09.2021
475
27.09.2021
371
27.09.2021
363
27.09.2021
378
27.09.2021
426
ТОП НОВОСТИ
25.09.2021
19563
27.09.2021
9999
23.09.2021
6639
22.09.2021
4529
23.09.2021
4007
23.09.2021
3993
26.09.2021
3936
23.09.2021
3706
25.09.2021
3591