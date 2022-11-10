10.11.2022
16:15
332
Общество
Фотофакт: И рыбе ставят памятники
В поселке Тубэ установили памятник карасю.
В поселке Түбэ Намского улуса во время праздника в честь 80-летия рыбной артели «Үрүҥ Күөл» был установлен памятник карасю. Автор проекта Марита Афанасьевна Сивцева, сообщает администрация Намского улуса.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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