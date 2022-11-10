Фотофакт: И рыбе ставят памятники

В поселке Тубэ установили памятник карасю. В поселке Түбэ Намского улуса во время праздника в честь 80-летия рыбной артели «Үрүҥ Күөл» был установлен памятник карасю. Автор проекта Марита Афанасьевна Сивцева, сообщает администрация Намского улуса.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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