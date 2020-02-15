15.02.2020
17:01
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Общество

Фотофакт: художественный музей выглядит «плохо»?

Предлагаем вашему вниманию две фотографии национального художественного музея.

Фотография 2018 года:

Фотография 2020 года:

Что случилось с музеем?

Источник: SAKHALIFE.RU
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