11.10.2022
15:22
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Якутск

Фотофакт: Холод и снег? Разве это помехи дорожному строительству

В центре Якутска идут активно дорожные работы. Выпавший снег не помеха.

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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