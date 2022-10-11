11.10.2022
15:22
322
Якутск
Фотофакт: Холод и снег? Разве это помехи дорожному строительству
В центре Якутска идут активно дорожные работы. Выпавший снег не помеха.
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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