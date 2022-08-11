Фотофакт: Грязно-коричневая река в Нюрбинском улусе. Почему?

Вахтовые рабочие Накынской фабрики засняли с вертолета р. Марха Нюрбинского улуса. Воды реки окрашены в грязно-коричневый цвет. Жители подозревают, что у алмазников опять прорвало дамбу, сообщает тгк Аартык. «Никого туда не впускают,- пишут в соцсетях общественные экологи. — Природохранные инспекторы взяли пробу воды у с. Жархан, куда Марха впадает в Вилюй. Надо было пробы взять выше, у сел Малыкай, Мальжагар. Теперь скажут, что во всем виноваты ливни», сообщает тгк Аартык.

Тем временем, пресс-служба Минэкологии Якутии сообщила, что Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора сегодня планируется провести отбор проб воды на реке у поселка Жархан. Помутнение цвета воды в реке предварительно произошло из-за обильных осадков, прошедших в районе в ближайшие дни, в результате чего размыло берега. Ситуация держится на контроле.