Фотофакт: Гроза в Якутске выявила все огрехи дорожников

К вечеру 20 июля в Якутске разразилась гроза. В центре города выпало не так много осадков, на Сергеляхе же лило как из ведра.

В районе улицы Красильникова дождь выявил все огрехи строителей, положивших свежий асфальт. Невооруженным взглядом видно, что асфальт кривой. Там, где скопились лужи – это ямы. Их достаточно много.

Если улица так и останется с таким асфальтом, вода будет скапливаться в этих ямах, разрушая дорогу, а эти ухабы будут разбивать днища автомобилей.

Остается надеяться, что мэрия проконтролирует подрядчика, чтоб свежий асфальт на ул. Красильникова положили качественно.

Фото прислали читатели SakhaLife. Народный контроль в действии.

SakhaLife ранее сообщал, что в этом году Якутск получает рекордную сумму на строительство дорог по федеральной программе БКАД — Безопасные и качественные автомобильные дороги. Однако мэрия никак не может раскочегариться и организовать работы. Половина лета пролетела, идет значительное отставание. И, как видим, некачественно даже там, где асфальт уже уложен. Параллельно устраняются недоделки прошлого года, когда подрядчики, выбранные мэрией Якутска, откровенно схалтурили, а городские власти не смогли проконтролировать все должным образом, и перенесли работы на это лето.