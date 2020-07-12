12.07.2020
13:58
279

Экология

Фотофакт: Гроза в Сунтаре

Вечером 11 июля в Сунтаре разразилась сильная гроза. Жители Сунтара наводнили мессенджеры и соцсети эффектными фото и видео.

Источник: Ватсап.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх