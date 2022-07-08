Фотофакт: Горячие якутские зрители на Играх в Борогонцах

Украшением спортивных соревнований являются горячие зрители, которые открыто выражают свои эмоции. Якутские болельщики — особая тема. Смотрите фото ЯСИА и Владислава КОРОТОВА с разных соревнований на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах.

Фото: ЯСИА и Владислава КОРОТОВА. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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