08.07.2022
23:43
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Спорт
Фотофакт: Горячие якутские зрители на Играх в Борогонцах
Украшением спортивных соревнований являются горячие зрители, которые открыто выражают свои эмоции. Якутские болельщики — особая тема. Смотрите фото ЯСИА и Владислава КОРОТОВА с разных соревнований на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах.
Фото: ЯСИА и Владислава КОРОТОВА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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