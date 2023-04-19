19.04.2023
10:29
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Общество

Фотофакт: Горнай булчута саллааттарга айылҕа күүстээх эмин бэлэх уунна🐻

Горнай булчута саллааттарга эһэ эмтээх сыатын бэлэх уунна🐻💊💊

Горнай улууһун Мытаах нэһилиэгин олохтооҕо, булчут Аял Михайлович Кириллин госпиталларга эмтэнэ сытар буойуттарга көмө буолуо диэн «Якутия с тобой» хамсааһыҥҥа кыттыһан, эһэ сыатын бэлэх уунна.

Источник: Газета "Үлэ күүһэ" Горного улуса

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