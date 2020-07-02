Фотофакт: Голосование в СИЗО

В следственном изоляторе и исправительном центре УФСИН состоялось поэтапное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Также в голосовании приняли участие обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест.

Голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации в следственном изоляторе (п. Марха) и исправительном центре (г. Ленск) УФСИН было организовано поэтапно в специально оборудованных помещениях.

Предварительно с лицами, обладающими правом голосования, проведена просветительская работа, в ходе которой разъяснены его порядок и процедура, содержание поправок в Конституцию Российской Федерации.

Всего в следственном изоляторе проголосовало более 330 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу; в исправительном центре – более 80 осужденных к принудительным работам.

Также в голосовании приняли участие свыше 30 обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Их посетили по месту проживания выездные группы избирательных комиссий.

Голосование проведено в строгом соответствии с требованиями закона и с учетом противоэпидемиологических требований.