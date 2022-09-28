28.09.2022
16:20
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Общество

Фотофакт: Голодный кот прибился к солдату из Якутии 😻

Даже во время военных действий российские бойцы не теряют человечность, передает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.

Голодный кот прибился к солдату из Якутии, ну а тот не мог оставить его без внимания. Армия России — армия защиты❤️

Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty

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