Фотофакт: Голодный кот прибился к солдату из Якутии 😻

Даже во время военных действий российские бойцы не теряют человечность, передает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ. Голодный кот прибился к солдату из Якутии, ну а тот не мог оставить его без внимания. Армия России — армия защиты❤️

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