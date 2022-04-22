22.04.2022
16:21
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Якутия

Фотофакт: Главы районов республики в одном кадре

Состоялось заседание Совета по местному самоуправлению с участием глав районов республики — пишет в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: https://t.me/aisen_nikolaev
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev
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