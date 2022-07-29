Фотофакт: Глава Сунтарского улуса на тушении лесного пожара ночью

По данным на 29 июля на территории Сунтарского улуса действуют три лесных пожара. Местные власти организовывают тушение пожаров.

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