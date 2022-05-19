19.05.2022
18:34
114
Погода
Фотофакт: двойная радуга над Амгой
Сегодня амгинцы наблюдают за такой красотой. Говорят, радуга — символ надежды, возрождения — тгк @amma_olo5o
Фото: тгк @amma_olo5o
Источник: тгк @amma_olo5o
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