08.10.2022
14:15
917
Якутия
Фотофакт: Два крутых бизнесмена родом из Якутии
Арсен Томский сообщил в соцсетях, что встретился с Петром Федоровым, основателем международной ювелирной компании EPL Daimond. Один из крутейших бизнесменов родом из Якутии — так высказался о нем Арсен Томский @arsentomsky*
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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