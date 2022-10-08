08.10.2022
14:15
917

Якутия

Фотофакт: Два крутых бизнесмена родом из Якутии

Арсен Томский сообщил в соцсетях, что встретился с Петром Федоровым, основателем международной ювелирной компании EPL Daimond. Один из крутейших бизнесменов родом из Якутии — так высказался о нем Арсен Томский @arsentomsky*

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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