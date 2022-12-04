04.12.2022
00:30
208
Мультикультурная Якутия
Фотофакт: Дулгалахская мастерица сплела из конских волос огромное панно😍
Удивительную поделку Саргылана показала в местном Доме Арчы, где проходили мастер-классы для рукодельниц вкупе с акцией по изготовлению оберегов для мобилизованных.
😱На создание такого панно ушло 9 месяцев, два мешка конских волос, уйма времени и сил. Саргылана давно занимается рукоделием — делает обереги, различные аксессуары, сумки, ремни, национальные украшения и т.д.
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Вести Верхоянья
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.12.2022
0
196
04.12.2022
0
209
04.12.2022
0
278
03.12.2022
0
1555
03.12.2022
0
661
03.12.2022
0
4620
03.12.2022
0
504
03.12.2022
0
515
03.12.2022
0
1744
03.12.2022
0
479
03.12.2022
0
2684
03.12.2022
0
1533
03.12.2022
0
661
03.12.2022
0
460
03.12.2022
0
352
03.12.2022
0
276
03.12.2022
0
1743
03.12.2022
1
1084
03.12.2022
1
2215
03.12.2022
0
343
03.12.2022
2
5592
03.12.2022
0
1495
03.12.2022
0
774
03.12.2022
0
1281
03.12.2022
0
922
03.12.2022
0
2542
03.12.2022
1
1392
03.12.2022
0
1575
02.12.2022
0
14800
02.12.2022
0
1357
02.12.2022
0
643
02.12.2022
0
809
02.12.2022
0
947
02.12.2022
0
518
02.12.2022
0
741
02.12.2022
0
497
02.12.2022
0
829
02.12.2022
1
976
02.12.2022
0
1313
02.12.2022
0
3275
02.12.2022
0
1444
02.12.2022
0
389
02.12.2022
0
383
02.12.2022
0
446
02.12.2022
0
1208
02.12.2022
0
423
02.12.2022
1
2544
02.12.2022
0
557
02.12.2022
0
1216
02.12.2022
0
8046
02.12.2022
0
545
02.12.2022
0
627
02.12.2022
0
389
ТОП НОВОСТИ
29.11.2022
9
16626
29.11.2022
1
16452
02.12.2022
0
14835
29.11.2022
0
11884
30.11.2022
1
8711
02.12.2022
0
8072
Добавить комментарий