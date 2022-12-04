04.12.2022
00:30
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Мультикультурная Якутия

Фотофакт: Дулгалахская мастерица сплела из конских волос огромное панно😍

Удивительную поделку Саргылана показала в местном Доме Арчы, где проходили мастер-классы для рукодельниц вкупе с акцией по изготовлению оберегов для мобилизованных.

😱На создание такого панно ушло 9 месяцев, два мешка конских волос, уйма времени и сил. Саргылана давно занимается рукоделием — делает обереги, различные аксессуары, сумки, ремни, национальные украшения и т.д.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Вести Верхоянья

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