29.12.2022
09:12
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Природа

Фотофакт: Духи ночью танцуют огнями среди облаков…

За густыми лесами, пропахшими хвоей и светом,
За сверкающим снегом на шапках святых ледников,
В тех краях, где зима за мгновенье сменяется летом,
Духи ночью танцуют огнями среди облаков…
Северное сияние над Себяном.

Фото: Надежда Алаганчакова
Источник: ДабаанМедиа. Кобяйский улус

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