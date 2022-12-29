Фотофакт: Духи ночью танцуют огнями среди облаков…

За густыми лесами, пропахшими хвоей и светом,

За сверкающим снегом на шапках святых ледников,

В тех краях, где зима за мгновенье сменяется летом,

Духи ночью танцуют огнями среди облаков…

Северное сияние над Себяном.

Фото: Надежда Алаганчакова Источник: ДабаанМедиа. Кобяйский улус

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