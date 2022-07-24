Фотофакт: Дугуйдан с семьей

На фото Дугуйдан ВИНОКУРОВ, преодолевший долгий путь — более 11 тысяч километров от Полюса Холода в Оймяконе до Москвы на лошадях исконно якутской породы. Якутяне хорошо знают, как выглядит Дугуйдан. На фото он с семьей — женой и двумя детьми в Курулууре Хангаласского улуса.

Фото: предоставлено семьей ВИНОКУРОВЫХ. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх